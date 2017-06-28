Посольство России с 3 июля перестанет принимать наличные
Посольство Российской Федерации в Таиланде сообщило о переходе на безналичный расчет с 3 июля 2017 года.
Новости Пхукета
28 Июня 2017 16:37:26
Как сообщает посольство на своей странице в Facebook, оплата консульских сборов наличными прекращается в соответствии с указаниями валютно-финансового департамента МИД России.
«С указанной даты оплата сборов, взимаемых за совершение консульских действий, будет производиться посредством банковских карт либо путем получения направления на оплату в Bangkok Bank», – предупреждает посольство.
Дипломаты просят «с пониманием отнестись к новому порядку расчетов за консульские действия и иметь при себе банковские карты либо быть готовыми произвести оплату в любом отделении банка».
Как указывает посольство, ближашие к нему отделения Bangkok Bank находятся по адресами 333 Silom Rd. и 235,Si Phraya Rd.