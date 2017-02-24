The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Последняя жертва аварии в Краби остается в больнице

Полиция подтвердила, что все участники аварии в Краби выписаны из больниц, кроме 18-летнего француза Жульена Реми Виалле.

24 Февраля 2017 11:22:18

Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation
Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Жульен Реми Виалле был доставлен в больницу Krabi Hospital после того, как такси, в котором он находился, столкнулось с опрокинувшимся и вылетевшим на встречную полосу грузовиком.

В результате аварии, произошедшей 15 февраля, погибли три человека: 40-летний таксист Тханат Бангквана также 55-летняя Беатрис Бриджит Бюро и ее 18-летняя дочь Виктория. 52-летний Алан Николь Бюро и водитель грузовика Бунлит Сэнгсэн также были госпитализированы, но к настоящему моменту их уже выписали. Среди выживших наиболее серьезно пострадал именно Виалле.

«Я могу подтвердить, что 18-летний Жульен Реми Виалле, который серьезно пострадал в аварии, был переведен в Samitivej Hospital в Бангоке 19 февраля. Он находится в отделении интенсивной терапии, у него обнаружено внутримозговое кровоизлияние», – рассказал подполковник Пироат Чаначай из полицейского участка района Ныа-Кхонг, где произошла авария.

По словам офицера, Алан Николь Бюро уже вернулся во Францию. Тела двух погибших женщин также были доставлены на родину. Водитель грузовика Бунлит Сэнгсэн ожидает, когда материалы по делу об аварии будут переданы в офис прокурора, а оттуда – в суд. Мужчине вменяется в вину опасное вождение повлекшее за собой травмы и гибель людей.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Последняя жертва аварии в Краби остается в больнице
Последняя жертва аварии в Краби остается в больнице
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.