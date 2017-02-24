Последняя жертва аварии в Краби остается в больнице

Полиция подтвердила, что все участники аварии в Краби выписаны из больниц, кроме 18-летнего француза Жульена Реми Виалле.

24 Февраля 2017 11:22:18

Фото: Krabi Pitak Pracha Rescue Foundation

Жульен Реми Виалле был доставлен в больницу Krabi Hospital после того, как такси, в котором он находился, столкнулось с опрокинувшимся и вылетевшим на встречную полосу грузовиком.

В результате аварии, произошедшей 15 февраля, погибли три человека: 40-летний таксист Тханат Бангкван, а также 55-летняя Беатрис Бриджит Бюро и ее 18-летняя дочь Виктория. 52-летний Алан Николь Бюро и водитель грузовика Бунлит Сэнгсэн также были госпитализированы, но к настоящему моменту их уже выписали. Среди выживших наиболее серьезно пострадал именно Виалле.

«Я могу подтвердить, что 18-летний Жульен Реми Виалле, который серьезно пострадал в аварии, был переведен в Samitivej Hospital в Бангоке 19 февраля. Он находится в отделении интенсивной терапии, у него обнаружено внутримозговое кровоизлияние», – рассказал подполковник Пироат Чаначай из полицейского участка района Ныа-Кхонг, где произошла авария.

По словам офицера, Алан Николь Бюро уже вернулся во Францию. Тела двух погибших женщин также были доставлены на родину. Водитель грузовика Бунлит Сэнгсэн ожидает, когда материалы по делу об аварии будут переданы в офис прокурора, а оттуда – в суд. Мужчине вменяется в вину опасное вождение повлекшее за собой травмы и гибель людей.