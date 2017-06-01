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Последний звонок прозвенел в BISP

Выпускники BISP продолжат учебу в лучших университетах 16 стран мира.

Новости Пхукета

3 Июня 2017 17:00:00

Очередные шесть десятков школьников отправились во взрослую жизнь с дипломами стандарта International Baccalaureate (международный бакалавриат), полученными в British International School Phuket (BISP). В этом году директор школы Нил Ричардс поздравил с выпуском и вручил дипломы 61 ученику и ученице из 24 стран мира, торжественная церемония в BISP состоялась 20 мая. В этот день в школе собрались как сами выпускники и выпускницы, так и их родители, родственники и друзья.

Завуч по среднему образованию Саймон Мередит рассказал, что 16% учащихся посещали BISP с возраста полутора лет, когда открывается запись на дошкольную программу. При этом 23% провели в BISP более 10 лет. Всего же к настоящему моменту школа выпустила во взрослую жизнь 623 воспитанников.

Отдельно учителя поздравили тех старшеклассников, которые были отмечены наградами за успехи. Так награду за креативность и активную деятельность (Creativity, Service and Action Award) получила Наташа Бергер; награду за теоретические знания (Theory of Knowledge Award) – Худла Ахмед; награду за выдающееся эссе (Extended Essay Award) – Мария Сухарева; награду за выступление с речью (Valedictorian of Year 13 Award) – Ханна Виллоч и Лейла Ригамонти.

Выпускники 2017 года планируют продолжить обучение в университетах 16 стран, включая NYU, University of Manchester, University of Leeds, Bath University, Deakin University, Mahidol University и University of Alberta. Наиболее популярны у воспитанников BISP высшие учебные заведения Великобритании и Австралии. Среди прочих на выпускной церемонии выступил генеральный консул Австралии на Пхукете Крейг Фергюсон. За вручением дипломов последовал прощальный ужин в Outrigger Laguna Phuket Beach Resort.

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