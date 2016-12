Последнее шоу FIVERA на «Ночи в опере» Коллектив поп-оперы FIVERA возвращается на Пхукет с очередным живым концертом. Однако как подтвердили в фонде Phuket Has Been Good To Us Foundation, это будет заключительное выступление команды в рамках благотворительного проекта A Night at the Opera. Новости Пхукета 13 Сентября 2016 08:40:59 Впервые Phuket Has Been Good To Us Foundation и отель Tirsara пригласили популярный квинтет на остров в 2014 году, и мероприятие оказалось крайне успешным. Все билеты были распроданы заранее, и организаторы практически сразу же пообещали повторить шоу. В 2015 году выступление коллектива снова собрало полный зал и теперь настало время заключительного концерта. Состоится третья «Ночь в опере» в субботу, 17 сентября. В составе коллектива FIVERA, как уже было сказано выше, пять голосов – два женских и три мужских. Cопрано – Камонпорн Хунчарон, меццо-сопрано – Рача Ругкапун, тенор – Тханарат Ятчарон, баритон – Бодин Пиятанасирикун, бас-баритон – Туланан Нарасетаписарн. Квинтет исполняет классические оперные арии и популярные эстрадные шлягеры в оригинальной обработке. Главное же отличие FIVERA от большинства представителей пхукетской музыкальной сцены заключается в классической школе вокала, что на острове является редкостью (пожалуй, за исключением нескольких русскоязычных музыкантов). За последние три года формат «Ночи в опере» в Trisara успел полностью сформироваться. Мероприятие представляет собой изысканный вечер с живым выступлением FIVERA, специальным меню от шеф-повара, а также благотворительным аукционом. Об уровне события можно судить по тем лотам, которые выставили в этом году на торги спонсоры проекта. Так, участникам предлагается круиз на яхте My Olympia 76 на 20 человек; серебряное ожерелье с драгоценными камнями от Fragola Creations, ваучер на две ночи в Hotel Brunelleschi во Флоренции и ваучер на аналогичный срок в сингапурском St. Regis. Собранные средства, разумеется, будут переданы на благотворительные проекты фонда Phuket Has Been Good To Us, работающего над улучшением условий жизни пхукетских детей. В данном случае средства собираются на то, чтобы предоставить подопечным фонда доступ к качественному преподаванию английского языка. Стоимость участия в Night at the Opera 2016 составляет 5000 бат с человека, включая ужин из четырех блюд с напитками от шефа Trisara. Также доступы и VIP-места за 6000 бат. В сумму включены, среди прочего, шампанское Louis Roederer, отдельная развлекательная программа перед основным шоу и лучшие места на выступлении FIVERA. Начало мероприятия – в 18:30, дресс-код – элегантный. Для тех, кто хотел бы продлить праздник до следующего дня, Trisara предлагает специальные цены на размещение (виллы и номера с выходом к бассейну). Бронировать места рекомендуется заранее. Подробнее по телефону +667-6310-100 (доб. 5) и электронной почте [email protected]