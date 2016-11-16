После Лой-Кратхонга в Сапан-Хине собрали более 7 тонн мусора

Государственные служащие и волонтеры вышли на субботник в Сапан-Хине 15 ноября, на следующий день после того, как жители отметили Лой-Кратхонг, празднование которого сопровождается запуском по воде цветочных лодочек-кратхонгов.

16 Ноября 2016 16:01:53

В общей сложности участие в акции, получившей название «Дня большой уборки», приняли 450 человек. Среди них были сотрудники муниципалитетов Рассады и Пхукет-Тауна, административных организаций Ко-Кэу (OrBorTor) и всего Пхукета (OrBorJor), а также работники частных компаний.

В Сапан-Хне было собрано более 7,3 тонн мусора, прежде всего, из каналов и других водоемов. Еще почти 2 тонны собрали участники субботника в парке имени Рамы IX (Суан-Луанг) в Пхукет-Тауне.

По итогам субботника губернатор провинции Чокчай Дечаморнтхан обратился к жителям острова с призывом ответственно относиться к окружающей среде и выбрасывать мусор в урны и контейнеры, откуда он будет вывезен коммунальными службами, а не бросать пластиковую посуду и упаковки от еды на землю и в каналы. Что касается лодочек-кратхонгов, то их коммунальным службам приходится убирать каждый год.