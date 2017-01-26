Посетители храма Ват Чалонг поймали двух грабителей

Задержанные попытались отобрать мобильные телефоны у двух женщин, но другие посетители храма сумели их остановить.

26 Января 2017 16:52:02

К моменту прибытия полиции грабителей уже задержали и немного побили. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 21:30 среды, 25 января, капитан полиции Чалонга Анантачай Пияпанан получил сообщение от районного старосты (пуяйбана) Васу Сангуаннама информацию о том, что местные жители задержали двоих грабителей в храме Wat Chalong.

Прибывшие на место событий сотрудники обнаружили двоих побитых мужчин, которых окружала толпа людей, а также двух потерпевших – 28-летнюю Нантичу Сермджабок и 19-летнюю Джанеджиру Сомбун. Женщины рассказали полиции, что двое мужчины попытались насильно отобрать у них мобильные телефоны, но им удалось привлечь внимание сначала сопровождавшего их мужчины, а затем и других людей. В итоге оба грабителя были задержаны.

Первый из задержанных опознан как 37-летний Дуангден Панна из провинции Трат. Личность второго полиция на момент подготовки материала еще не установила.

«Мы полагаем, что подозреваемые входили в состав криминальной группы», – заявил капитан Пияпанан, пообещав, что все преступники будут задержаны и привлечены к ответственности.