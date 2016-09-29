Португальский кораблик ужалил женщину на пляже в Патонге

Пляжные спасатели подтвердили, что на Пхукете уже есть пострадавшие от португальских корабликов.

29 Сентября 2016 09:46:35

Phuket Lifeguard Service оставил в силе предупреждение о необходимости соблюдать осторожность на пляжах ввиду возможности столкнуться там с медузами и ядовитыми сифонофорами (физалиями), известными как португальские кораблики.

В беседе с «Новостями Пхукета» глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань рассказал, что в понедельник, 26 сентября, такой кораблик ужалил отдыхающую, гражданку Таиланда. По словам господина Чуаюаня, укус был несильным и к каким-либо серьезным последствиям не привел. Произошел инцидент в Патонге.

«Она почувствовала боль в районе задней стороны бедра и быстро обратилась к спасателям, находившимся на пляже», – пояснил глава пхукетских спасателей.

«Спасатели на пляже в Патонге внимательно следят за ситуацией. Мы опасаемся, что столкнуться с португальскими корабликами могут и другие люди», – добавил он.

За период с 25 по 27 сентября на пляжах Пхукета были обнаружены в общей сложности 359 португальских корабликов. В случае контакта с ядовитыми сифонофорами спасатели рекомендуют аккуратно промыть пораженный участок кожи морской водой и затем сразу же показаться специалистам.

Напомним, в конце прошлой недели два пляжа на Пхукете были закрыты ввиду обнаружения там ядовитых сифонофор (физалий), известных как португальские кораблики (подробнее читайте здесь). Также морские создания были замечены на Пхи-Пхи (подробнее читайте здесь).

На текущий момент ни одного случая гибели человека после контакта с корабликом в Таиланде зафиксировано не было, хотя яд этих существ действительно вызывает сильное жжение и может привести к летальному исходу в случае аллергической реакции. О том, каких угроз стоит опасаться на пляжах Пхукета, читайте здесь.