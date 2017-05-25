Португальские кораблики замечены на пляжах Пхукета

Сезон муссонов вступил в свои права, и спасатели уже заметили на западном побережье первые португальские кораблики.

25 Мая 2017 10:49:15

Фото: Phuket Lifeguard Service

В среду, 24 мая, сотрудники Phuket Lifeguard Service опубликовали на своей странице в Facebook фотографии ядовитых сифонофор, найденных на пляже Найтон, и предупредили о необходимости соблюдать осторожность при купании и посещении пляжей.

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань подтвердил, что «сезон корабликов» уже начался и напомнил, что нужно делать при контакте с сифонофорой.

«Все лайфгарды прошли базовое обучение тому, что делать в случае, если купальщика ужалил португальский кораблик, а именно – промыть пострадавшее место теплой или морской водой в течение 30 секунд», – напомнил он.

Поскольку кораблики не являются медузами, применение уксуса и других народных средств смысла не имеет и может лишь ухудшить положение. Опасность для жизни человека сифонофоры могут представлять в случае развития аллергической реакции или если человек был ужален во время купания на глубине и запаниковал из-за шока.

Пока случаев гибели людей от яда пхукетских сифонофор не зафиксировано, но «укус» может быть крайне болезненным.

Напомним, португальские кораблики появлятся на пляжах Пхукета каждый год в сезон муссонов, с мая по октябрь включительно. В прошлом году спасателям пришлось даже закрыть для посещения два пляжа на западном побережье из-за того, что сифонофор было слишком много. Это событие получило широкий резонанс в мировой прессе. Зарубежные журналисты назвали сезонное явление «нашествием ядовитых сифонофор».