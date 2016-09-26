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Португальские кораблики замечены на Пхи-Пхи

Глава национального парка Hat Nopparat Thara - Mu Koh Phi Phi National Park предупредил туристов о том, что те могут столкнуться с ядовитыми морскими сифонофорами в заливе Майа острова Пхи-Пхи-Лей.

Новости Пхукета

26 Сентября 2016 18:14:03

Предупреждение было выпущено 26 сентября, после того как сотрудники национального парка проинспектировали «зону риска» и обнаружили несколько так называемых португальских корабликов.

«Эти создания опасны, их яд может привести даже к смерти. Ввиду этого мы предупреждаем туристов воздержаться от плавания и водных развлечений на острове Пхи-Пхи, на Бамбуковом острове и острове Пода», – заявил глава нацпарка Сарают Тхантиан.

«В случае, если вас ужалил португальский кораблик, не надо промывать пораженное место уксусом или пресной водой. Место укуса надо очистить морской водой, а затем максимально быстро доставить пострадавшего в больницу», – добавил господин Тхантиан.

Напомним, в конце прошлой недели два пляжа на Пхукете были закрыты ввиду обнаружения там португальских корабликов (подробнее читайте здесь).

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