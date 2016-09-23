Португальские кораблики снова замечены на западном побережье Пхукета

По словам спасателей, кубомедуз и сифонофор можно встретить на пляжах в Камале, Найтоне, Сурине, Лайане, Най-Янге и Май-Кхао.

23 Сентября 2016 11:21:08

Португальские кораблики. Фото: OrBorJor Lifeguards

Очередной шторм выбросил на западное побережье Пхукета ядовитых кубомедуз и сифонофор (португальские кораблики). Об этом журналистам рассказал Сомпорн Варикун, возглавляющих службу пляжных спасателей при административной организации провинции (OrBorJoe).

«Сегодня мы видели кубомедуз и португальские кораблики на пляжах в Камале, Найтоне, Сурине, Лайане, Най-Янге и Май-Кхао. Самое большое число было зафиксировано в Найтоне», – заявил Сомпорн Варикун. По его словам, у некоторых корабликов стрекательные щупальца достигали «почти двух метров в длину».

По словам спасателя, находившихся на пляжах туристов сразу предупредили об опасности и попросили выйти из воды.

«Эти создания ядовиты, и прикосновение к ним в воде или на берегу вызывает сильную боль или даже худшие последствия, если у человека начнется аллергическая реакция. Мы немедленно попросили туристов не входить в воду и не прикасаться к морским существам на берегу. В случае, если вас ужалил португальский кораблик или медуза, необходимо просто промыть пораженный участок соленой водой», – добавил Сомпорн Варикун.

О том, что делать в случае контакта с португальским корабликом, можно прочитать здесь и здесь.