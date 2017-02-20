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Португалец попал в больницу после обрушения стены в доме

Вечером 19 февраля полиция Чалонга получила сообщение об обрушении внутренней стены в жилом доме в Раваи, неподалеку от местного центра здравоохранения.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Февраля 2017 16:20:27

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте происшествия одного пострадавшего – 56-летнего гражданина Португалии Абеля Эдуардо, который получил травму ноги и несколько ссадин на голове. Мужчине оказали первую помощь на месте, после чего отправили в больницу Dibuk Hospital для дальнейшего лечения.

В полиции полагают, что обрушение бетонной стены было вызвано несоблюдением стандартов качества при постройке дома. Впрочем, полицейское расследование пока не завершено.

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