Порт призраков – Хеллоуин от Underworld Дата/Время начала: 26 Ноября 2016 17:30:00 - 26 Ноября 2016 22:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Всего лишь на одну ночь на Пхукете откроется «Порт призраков» – праздник в честь Хеллоуина от Underworld. Подарите себе настоящий праздник с красочными костюмами и традиционными играми Дня всех Святых. Игры, розыгрыши, призы и подарки повсюду, плюс щедрое угощение – все это в Boat Lagoons. Дополнительную информацию ищите на www.phuketunderworld.com. Газета ThePhuket News является партнером мероприятия. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : www.phuketunderworld.com Адрес : Boat Lagoon Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт