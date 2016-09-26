Порт призраков – Хеллоуин от Underworld
Дата/Время начала:
26 Ноября 2016 17:30:00
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26 Ноября 2016 22:00:00
Всего лишь на одну ночь на Пхукете откроется «Порт призраков» – праздник в честь Хеллоуина от Underworld. Подарите себе настоящий праздник с красочными костюмами и традиционными играми Дня всех Святых. Игры, розыгрыши, призы и подарки повсюду, плюс щедрое угощение – все это в Boat Lagoons. Дополнительную информацию ищите на www.phuketunderworld.com. Газета ThePhuket News является партнером мероприятия.