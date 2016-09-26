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Порт призраков – Хеллоуин от Underworld

Дата/Время начала: 26 Ноября 2016 17:30:00 - 26 Ноября 2016 22:00:00

Всего лишь на одну ночь на Пхукете откроется «Порт призраков» – праздник в честь Хеллоуина от Underworld. Подарите себе настоящий праздник с красочными костюмами и традиционными играми Дня всех Святых. Игры, розыгрыши, призы и подарки повсюду, плюс щедрое угощение – все это в Boat Lagoons. Дополнительную информацию ищите на www.phuketunderworld.com. Газета ThePhuket News является партнером мероприятия.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : www.phuketunderworld.com
Адрес : Boat Lagoon
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Расположение

 

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