Поп-ап в Лагуне: Девятнадцать плюс один

Ежегодный благотворительный поп-ап Phuket Has Been Good To Us этом раз состоится 1 апреля в Latitude Marquee.

9 Марта 2017 11:36:33

Стейк в Bodega & Grill, суши в ENZO или карпаччо в Iniala. Раз в год благотворительный фонд Phuket Has Been Good To Us избавляет гурманов от мучительного выбора, приглашая целый ансамбль лучших шефов острова на ужин в формате поп-ап. В этом году мероприятие состоится 1 апреля в Latitude Marquee на территории пхукетской лагуны, и участие в нем примут сразу два десятка отелей и ресторанов.

Как рассказали в Phuket Has Been Good To Us, участвовать в поп-апе будут кулинарные команды Anantara Layan Resort & Spa, Anantara Vacation Club Mai Khao Phuket, Bampot, Bodega & Grill at Angsana, Breeze at Cape Yamu, DeDos, Dusit Thani Laguna Phuket, ENZO Japanese Restaurant, Firefly at The Pavillions Phuket, Higher, Iniala Kitchen & Bar, Kata Rocks, Metzo's Bistro and Bar at Outrigger, Novotel Phuket Surin Beach, Panache at Angsana Villas, Paresa Phuket, Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach, The 9th Floor и Two Chefs.

О напитках для гостей позаботятся компании Andaman Wine Club, Artisan, BB&B, Beervana, Brand Connect, Freixenet и Mai Khao Dreams. Развлекательная программа будет включать выступления Majesty Island Band и DJ Rozza. Кроме того, гости вечера смогут принять участие в безмолвном аукционе. Среди лотов – уже и круиз на шестерых от Angsana Laguna, ваучер на две ночи в Lanna Dusita River Resort by Andacura (Chiang Mai), роскошный ужин на двоих в бангкокском ресторане Suhring и многое другое.

Начало вечера – в 19:00. Дресс-код – «ритмы лета». Благотворительный взнос за участие – 2500 бат с человека. Необходимо предварительное бронирование по телефону 076 278 146 и info@phukethasbeengoodtous.org.

Все сборы будут переданы на фонду Phuket Has Been Good To Us, который уже несколько лет подряд организует бесплатные уроки английского для 1200 пхукетских детей из необеспеченных или неблагополучных семей. Подробнее о фонде – на www.phukethasbeengoodtous.org и www.facebook.com/phukethasbeengoodtous.