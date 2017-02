Поп-ап номер 3 в Latitude вместе с Angsana Дата/Время начала: 1 Апреля 2017 18:00:00 - 1 Апреля 2017 22:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Всего лишь на одну ночь, 1 апреля, сразу 20 лучших ресторанов Пхукета соберутся в Latitude в Лагуне, чтобы поддержать фонд Phuket Has Been Good To Us! Всего лишь за 2500 бат гости вечера смогут попробовать фирменные блюда изумительных шеф-поваров и насладиться напитками без ограничений от семи профильных спонсоров. Также участников ужина ждет аукцион с фантастическими лотами, прекрасная музыка, танцы и многое другое. Не пропустите главное гастрономическое событие года на Пхукете. Заказ билетов по [email protected] и 076-278-146 Радиостанция Live89.5 является спонсором мероприятия. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Phuket Has Been Good To Us Адрес : Latitude, Laguna телефон : 076-278-146 Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт