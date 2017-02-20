The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Афиша
NOVOSTIPHUKETA.COM XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Поп-ап номер 3 в Latitude вместе с Angsana

Дата/Время начала: 1 Апреля 2017 18:00:00 - 1 Апреля 2017 22:00:00

Всего лишь на одну ночь, 1 апреля, сразу 20 лучших ресторанов Пхукета соберутся в Latitude в Лагуне, чтобы поддержать фонд Phuket Has Been Good To Us! Всего лишь за 2500 бат гости вечера смогут попробовать фирменные блюда изумительных шеф-поваров и насладиться напитками без ограничений от семи профильных спонсоров. Также участников ужина ждет аукцион с фантастическими лотами, прекрасная музыка, танцы и многое другое. Не пропустите главное гастрономическое событие года на Пхукете. Заказ билетов по  [email protected] и 076-278-146

Радиостанция Live89.5 является спонсором мероприятия.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Phuket Has Been Good To Us
Адрес : Latitude, Laguna
телефон : 076-278-146
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

 NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Email advertiser
CAPTCHA

Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.