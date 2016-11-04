Понтонный пирс в Камале может быть демонтирован

Власти Пхукета решают судьбу понтонного пирса в Камале, построенного одним из местных отелей.

4 Ноября 2016 10:08:38

Экологи полагают, что 190-метровый понтонный пирс может наносить вред кораллам. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О том, что понтонный пирс может угрожать кораллам у побережья, «Новостям Пхукета» рассказала доктор Налини Тхонгтам из 6-го регионального Управления по морским и прибрежным ресурсам.

По ее словам, в часы отлива понтоны лежат прямо на морском дне, а в во время прилива пирс поднимается, натягивая удерживающие его тросы, и при сильном волнении они также могут повреждать кораллы.

«Мы оцениваем площадь морского дна, где кораллы находятся под угрозой, в примерно 600 кв. м», – отметила доктор Тхонгтам.

Глава Морского департамента Пхукета Сурат Сирисайяд пояснил корреспонденту редакции, что понтонный пирс принадлежит одному из отелей, который перед постройкой запросил и получил необходимое разрешение.

«Однако мы предупредили их наличии других требований, включая законы о защите морской экосистемы и дикой природы», – заявил Сурат Сирисайяд.

«В среду, 2 ноября, мы с другими официальными лицами обсудили этот вопрос. Отелю будет выписано предписание убрать понтон», – добавил он.

По словам Сурата Сирисайяда, возведение пирса может противоречить одному из пунктов Закона о защите и сохранении дикой природы от 1992 года. Этот закон, в частности, запрещает строительство, если возводимый объект наносит ущерб морских и прибрежным природным ресурсам.