Понедельник, 24 октября, будет выходным днем в Таиланде

Жителей Королевства ждут долгие выходные. День династии Чакри в этом году выпал на воскресенье, поэтому страна получила дополнительный выходной в понедельник, 24 октября.

21 Октября 2016 09:26:24

Большинство государственных учреждений и офисов частных компаний в понедельник будут закрыты. Это относится, в частности, к районным управам, Иммиграционному бюро, офису Департамента наземного транспорта, Управлению трудоустройства и так далее.

Банки также будут закрыты за исключением отделений, расположенных в крупных торговых центрах. Закрыты будут и некоторые почетные консульства зарубежных стран на Пхукете.