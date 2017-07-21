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Полосы в тоннеле у Central Festival разделят бетонными блоками

Установка бетонных блоков будет завершена в течение недели. Проект с тремя полосами и реверсивным движением признан провальным.

Шела Рива

21 Июля 2017 10:26:39

Фото: Департамент скоростных магистралей
Фото: Департамент скоростных магистралей

Департамент скоростных магистралей Пхукета признал, что водительские привычки жителей острова не позволяют обеспечить безопасное движение о тоннелю Darasamut Underpass без разделения полос мощным барьером.

Вечером 19 июля ведомство приступил к установке бетонных блоков, которые разделят проезжую часть на две полосы для движения транспорта. Бетонные блоки заменят собой пластиковые конусы, установленные в тоннеле в мае этого года.

Изначальный проект, предполагавший три полосы с реверсивным движением на центральной из них, признан неудачным. Одной из главных проблем стали обгоны в тоннеле. В Департаменте скоростных магистралей заявили, что установка бетонных блоков будет завершена в течение этой недели.

«В дневное время суток работы проводиться не будут. Мы будем закрывать тоннель с 20:00 и примерно до полуночи», – заявил в беседе с «Новостями Пхукета» директор ведомства Пативетвуттисак Сукки.

«Установка барьеров завершится на этой неделе», – подтвердил он, отметив, что решение было принято «по запросу граждан».

Также господин Сукки пообещал, что уже в течение августа будет полностью сдан в эксплуатацию тоннель на пересечении Thepkrasattri Rd. и Bypass Rd. в Банг-Ку.

Напомним, ранее в этом месяце мэр Патонга обратилась к властям с просьбой перепроектировать спуск с холма Patong Hill, поскольку местные водители не в состоянии безопасно преодолеть этот участок, что ведет к регулярным авариям. Подробнее читайте здесь.

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