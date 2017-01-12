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Полоса препятствий для взрослых и детей в RPM

В субботу, 4 февраля, в Royal Phuket Marina пройдет Family Coloured Obstacle Challenge.

Новости Пхукета

18 Января 2017 16:46:27

После окончания маршрута все участники получат медали и сертификаты, сумку с памятными подарками и стикеры для детей.
После окончания маршрута все участники получат медали и сертификаты, сумку с памятными подарками и стикеры для детей.

Полку оригинальных семейных мероприятий на Пхукете прибыло. В субботу, 4 февраля, в Royal Phuket Marina пройдет Family Coloured Obstacle Challenge. Организатор события, благотворительный фонд Phuket Has Been Good To Us, приглашает жителей острова пройти курс препятствий, а после его окончания – отпраздновать семейный успех карнавалом.

Специально для мероприятия Royal Phuket Marina возведет трассу, подходящую для взрослых и детей. Кроме различных препятствий планируются также «обстрел» красками ( как на «красочном забеге»), а также головоломки от международных школ Пхукета. Организаторы обещают, что все будет увлекательно и безопасно для детей. За это будет отвечать компания Siam Guardian Services профессионального телохранителя и эксперта по безопасности Барри Бака.

После окончания маршрута все участники получат медали и сертификаты, сумку с памятными подарками и стикеры для детей. Финальным аккордом события станет карнавал в Royal Phuket Marina. Место за диджейским пультом займет Томми по прозвищу Танк, угощение обеспечат Dusit Thani, Mr. Moo и Tuk Tuk Diner, а напитки – Horeca Phuket, Beervana и Brand Connect.

Вступительный взнос – 500 бат со взрослого участника (организаторы призывают родителей присоединиться к детям на трассе и провести семейный выходной) и 300 бат с ребенка (5-16 лет). Дети в возрасте до 5 лет смогут провести время в детском центре Kids Mania. При бронировании билетов можно заранее выбрать удобное время прохождения трассы, а можно просто приехать в RPM к 15:00 субботы, 4 февраля. Подробная информация и бронирование – по телефону 076-278-146 и эл. почте [email protected] Также подробности можно найти на www.phukethasbeengoodtous.org и www.facebook.com/phukethasbeengoodtous.

Все сборы от проведения мероприятия будут направлены на благотворительные программы фонда Phuket Has Been Good To Us, основанного после азиатского цунами 2004 года и занимающегося помощь детям из необеспеченных и неблагополучных семей Пхукета. Сейчас при поддержке фонда изучают английский язык более 1200 детей в возрасте 3-18 лет из трех государственных школ Пхукета.

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