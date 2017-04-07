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Полиция закрыла дело о гибели туриста под колесами бетономешалки

Правоохранительные органы не будут предъявлять обвинений водителю бетономешалки, под колесами которой погиб австралиец Пол Бредбери.

Шела Рива

7 Апреля 2017 16:04:56

Полиция пришла к выводу, что австралиец сам не справился с управлением мотоцилом и упал на асфальт перед бетономешалкой. Фото: Полиция Патонга
Полиция пришла к выводу, что австралиец сам не справился с управлением мотоцилом и упал на асфальт перед бетономешалкой. Фото: Полиция Патонга

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, 49-летний турист из Австралии Пол Бредбери погиб в дорожной аварии к югу от Патонга 30 марта. Прибывшие по вызову полиция и спасатели обнаружили скутер иностранца под колесами бетономешалки, сам мужчина лежал на асфальте недалеко от грузовика. Спасти австралийца не удалось.

Сегодня, 7 апреля, майор полиции Патонга Тирасак Бунсанг рассказал «Новостям Пхукета», что никаких обвинений 39-летнему водителю грузовика Сакону Срипраситу предъявлено не будет

«Следствие пришло к выводу, что Бредбери сам упал на мотоцикле, а Сакон не мог затормозить вовремя. Поэтому никаких обвинений предъявлено не будет», – заявил майор.

«К несчастью, весьма вероятно, что господин Бребери не имел опыта вождения мотоцикла», – добавил он.

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