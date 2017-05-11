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Полиция задержала вора, специализировавшегося на прачечных

Заместитель шефа полиции Пхукет-Тауна объявил, что его сотрудникам удалось задержать мужчину, разыскивавшегося за серию краж прачечных.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Мая 2017 18:02:01

Спустя несколько недель после первого сообщения полиция смогла задержать 36-летнего Суппхачока Судин, промышлявшего кражами монет из автоматических стиральных машин на Пхукете. Злоумышленник попался после того, как его заметили вскрывающим автоматы на Soi Chumchon Samakkee в районе больницы Bangkok Hospital.

«В полицию Пхукет-Тауна поступило сообщение о том, что некий мужчина вскрывает стиральные машины в магазине Samakkee Borigarn в Самконге, и туда была направлена группа сотрудников патрульной полиции. Арест был произведен около 1:15 ночи», – рассказал заместитель шефа полиции Пхукет-Тауна подполковник Нат Пхромтхеп.

Аресту, по его словам, предшествовала погоня, завершившаяся у большого супермаркета Super Cheap на Thepkrasattri Rd.

«Записи с камер видеонаблюдения из многочисленных прачечных, ставших жертвой злоумышленника, подтверждают, что кражи совершил именно этот человек. Он действовал в одиночку, взламывая стиральные машины между 1 и 3 часами ночи, а затем скрывался с места событий на мотоцикле. Суппхачок уже признался в совершении нескольких подобных преступлений, и сейчас мы ждем, пока более десяти его жертв подадут заявления в полицию, после чего предъявим обвинения», – добавил подполковник Пхромтхеп.

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