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Полиция задержала трех наркоторговцев с 10 тыс. таблеток метамфетамина

Полиция Пхукета сообщила о задержании трех дилеров, торговавших метамфетамином на Пхукете.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Августа 2017 10:24:14

Полиция задержала трех наркоторговцев с 10 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Полиция задержала трех наркоторговцев с 10 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как объявили полицейские на пресс-конференции сегодня утром, наркоторговцы Эккачай Эмйуден, Да-Э Чумчуад и Сакса Китгарак были задержаны 9 августа.

Выйти на сеть наркоторговцев правоохранители смогли после ареста уроженца провинции Краби Пхиньи Эдкэу, у которого было изъято 178 таблеток метамфетамина. На допросе мужчина рассказал, что его поставщиком был Эккачай, и поделился контактами дилера.

Оперативники по телефону договорились с Эккачаем о покупке 1 тыс. таблеток за 75 тыс. бат, после чего задержали курьера Да-Э Чумчуада, доставившего груз в условленное место, а затем арестовали самого Эккачая и третьего подозреваемого (Саксу Китгарака), который снимал дом вместе с Да-Э.

В домах членов преступного сообщества были проведены обыски. В общей сложности полиция изъяла более 10 тыс. таблеток метамфетамина и незначительное количество наркотика в кристаллической форме. Все троим задержанным были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств 1-й категории с целью продажи.

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