Полиция задержала индусов, сбежавших из-под стражи в Саку

Правоохранители повторно задержали двоих иностранцев, сбежавших из-под стражи на севере Пхукета утром 20 мая.

22 Мая 2017 14:15:29

Погоня оказалась недолгой. Полиция задержала Сандипа Сингха и Раджа Кумара. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О том, что беглецы были задержаны, объявил на пресс-конференции 21 мая шеф-полиции Пхукета генерал-майор Тирапон Тхипджарон. По его словам, мужчинам будут предъявлены обвинения по дополнительной статье, а полиция Саку получила распоряжение проверить, почему побег стал возможным, и принять меры.

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, утром 20 мая в аэропорту Пхукета были задержаны двое иностранцев, которые до этого пытались вылететь с острова в один из городов Канады по поддельным паспортам. Мужчин остановили на иммиграционном контроле в Южной Корее, где они должны были совершить пересадку, после чего отправили назад в аэропорт вылета. Там они были задержаны местными правоохранителями. При себе у иностранцев обнаружились поддельные паспорта граждан Португалии на имя Сандипа Сингха и Раджа Кумара.

Сандипа и Раджа доставили в полицейский участок Саку, однако около 8 утра мужчины оттуда сбежали, после того как полицейские разрешили им выйти покурить. Задержать беглецов удалось вечером того же дня в Патонге.

«Сотрудники полиции установили, что они взяли кооперативное такси на улице Soi Pa-Neum в Саку, на котором доехали до Soi Sainamyen в Патонге. Потом мы начали получать от сознательных граждан фотографии подозреваемых, которых видели проходящими мимо Patong Seafood Restaurant на Thaveewong Rd. Как мы понимаем, они успели сменить одежду, перед тем как затеряться в этом районе. Следующая наводка указывала на рынок ОТОР на Rat Uthit 200 pi Rd. Наконец, в примерно 23:00 подозреваемых задержали у одного из ателье по пошиву одежды», – рассказал генерал Тхипджарон.

По словам офицера, задержанные – граждане Индии – решили сделать себе паспорта Португалии, чтобы упростить трудоустройство в Канаде. Сами мужчины говорят, что заказали документы в Индии, но полиция Пхукета полагает, что поддельные документы им изготовили в одной из южных провинций Таиланда. Обойтись бумаги иностранцам могли примерно в 1,2 млн бат. Генерал Тхипджарон особо подчеркнул, что к террористической деятельности Сандип и Радж не причастны.

«Впрочем, официальным лицам нужно тщательно расследовать этот дело и выяснить, откуда и как они приехали сюда. Также необходимо провести расследование в отношении лиц, изготовивших им паспорта», – заявил генерал Тхипджарон.

Самим задержанным будут предъявлены обвинения в использовании поддельных документов и побеге из-под стражи.

«Также полиция Саку должна выяснить, как мужчинам удалось сбежать, и предотвратить повторение подобных случаев в будущем», – добавил шеф полиции Пхукета.