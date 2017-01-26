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Полиция: «В результате аварии у Большого Будды никто серьезно не пострадал»

Автобус с группой туристов из Индии перевернулся на спуске с холма по пути из Карона в Чалонг утром 26 января.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Января 2017 11:38:05

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Чалонга получила сообщение об аварии в 7:50 утра. Прибывший на место событий наряд обнаружил лежащий на бетонном заграждении автобус с бангкокскими номерами и пробку из автомобилей и мотоциклов, которые медленно объезжали поврежденное транспортное средство и лужу машинного масла.

«В момент аварии в салоне автобуса находились 16 туристов из Индии. Никто из них серьезно не пострадал, но всех доставили в Vachira Hospital в качестве меры предосторожности», – рассказал капитан полиции Чалонга Сомкьет Хвантэ

По словам капитана, водитель автобуса – 33-летний Джирот Нучайкэу – объяснил аварию отказом тормозной системы. Каких-либо обвинений ему пока не предъявлено.

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