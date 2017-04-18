Полиция установила личность мотоциклиста, погибшего 17 апреля

Врачам не удалось спасти 22-летнего Пханудета Вонгсивонга из провинции Накхон-Пханом, разбившегося на мосту Thepsrisin Bridge в понедельник, 17 апреля.

18 Апреля 2017 19:14:18

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о ДТП на мосту около 13:00. Когда полицейские и спасатели прибыли на место аварии, байкер лежал на асфальте без сознания, примерно в 25 метрах от него находился поврежденный мотоцикл Yamaha M-Slaz.

Спасатели оперативно доставили пострадавшего в Vachira Hospital, по пути проводя реанимационные процедуры, однако спасти молодого человека не удалось.

По предварительной версии событий, Пханудет Вонгсивонг двигался по мосту Thepsrisin Bridge от Сапан-Хина в сторону Sakdidet Rd. и Chao Fa East. По неустановленной причине мотоцикл Пханудета вылетел на разделительную полосу и врезался в пальму. В беседе с журналистами полицейские не уточнили, был ли на молодом человеке защитный шлем.