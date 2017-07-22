Полиция расследует кражу из ювелирного магазина в Таланге

Следователям хватило нескольких часов, чтобы установить личного подозреваемого, но задержать его полиция пока не смогла.

22 Июля 2017 13:17:55

Суд провинции Пхукет выдал ордер на арест 21-летнего уроженца Накхон-Сри-Тхаммарата по делу о краже из ювелирного магазина Jib Heng Long Golden Shop в Таланге. В совершении преступления подозревается некто Порнсак Тхонгджит.

Мужчина не только попал в объектив камер видеонаблюдения в магазине, но и «засветил» номерные знаки своего мотоцикла, когда покидал место преступления. При этом добычей преступника стала золотая цепочка весом в один бат. Официальная стоимость такого количества золота – около 20 тыс.

Сообщение о краже поступило в полицейский участок Таланга около 11:40 утра 21 июля. Прибывший по вызову наряд выяснил, что некий мужчина зашел в филиал Jib Heng Long Golden Shop в Та-Рыа и попросил показать ему золотые цепочки. Когда продавец выложил перед ним первую, злоумышленник схватил ее, выбежал из магазина и скрылся на мотоцикле Honda Wave в сторону Пхукет-Тауна.

По камерам уличного видеонаблюдения его маршрут удалось отследить до поселка Baan Yee Tang в Ко-Кэу. Полиция продолжает поиски. Сюжет о краже (с фотографией разыскиваемого) был показан по местным телеканалам.