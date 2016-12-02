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Полиция расследует дело о краже 130 тыс. бат у туриста

У гражданина Канады Райана Александра Шеридана пропали 85 тыс. бат, 350 долларов США и 1000 канадских долларов.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Декабря 2016 09:42:05

В полиции заявили, что личность подозреваемой уже установлена. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
В полиции заявили, что личность подозреваемой уже установлена. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Патонга начала расследование после того, как 30 ноября в участок обратился 32-летний канадец Райан Александр Шеридан. Мужчина рассказал, что пригласил к себе в номер некую женщину, а затем не досчитался крупной суммы наличных. По словам туриста, у него пропали 85 тыс. бат, 350 долларов США и 1000 канадских долларов.

В полиции заявили, что по результатам анализа записей с камер видеонаблюдения, личность женщины была установлена и правоохранители уже получили ордер на ее арест.

«Сейчас мы ведем розыск. Также мы разместили в других отелях этого района предупреждение о том, что необходимо обращать внимание на любых подозрительных лиц – тайцев и иностранцев – поскольку начался высокий сезон, и кражи могут происходить в любое время», – заявил подполковник полиции Патонга Сомсак Тхонгклинг.

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