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Полиция проверяет сообщения СМИ о нападении на двух туристов из Белфаста

В субботу, 14 января, британское издание BelfastLive опубликовало статью, двое героев которой – Майкл Барнетт и Джеральд Драмгул – заявили, что их ограбили и изнасиловали во время отдыха на Пхукете.

Юттават Лекмак

17 Января 2017 09:11:08

Шеф полиции Патонга полковник Чайват Уйкам: «Мы проводим расследование и будет продолжать, пока не выясним правду».
Шеф полиции Патонга полковник Чайват Уйкам: «Мы проводим расследование и будет продолжать, пока не выясним правду».

Барнетт и Драмгул заявили изданию, что кто-то подсыпал им снотворное в напитки, после чего на них было совершено нападение. По словам мужчин, придя в сознание, они обнаружили, что лишились своих cмартфонов (iPhone) и 400 фунтов наличными. Кроме того врач в Белфасте подтвердил, что оба были изнасилованы, заявили Барнетт и Драмгул. Ни места, ни времени происшествия мужчины не указали, равно как и других обстоятельств произошедшего.

«Полиция на Пхукете просто посмеялась, когда мы заявили о нападении. Кажется, подобные вещи [тут] происходят регулярно», – привела BelfastLive слова Джеральда Драмгула (оригинал публикации доступен здесь).

В беседе с «Новостями Пхукета» шеф полиции Патонга полковник Чайват Уйкам заявил, что правоохранительные органы проверяют достоверность сообщения британской прессы.

«Конечно, я видел эту новость. После ее публикации каждый полицейский участок на Пхукете начал проверку. Будьте уверены, мы разбираемся с этим», – заявил полковник Уйкам.

По словам шефа полиции Патонга, в его участке не было зарегистрировано сообщений о чем-либо подобном истории BelfastLive. При этом полиция установила, что Майкл Барнетт и Джеральд Драмгул действительно останавливались в одном из местных отелей.

«Они выехали из отеля 7 января. И это действительно были Майкл Энтони Барнетт, въехавший в Таиланд по польскому паспорту, и Джеральд Морис Драмгул, гражданин Великобритании. При этом персонал отеля заявил, что им не поступало сообщений о том, что кто-либо из их гостей был ограблен, изнасилован или стал жертвой нападения», – отметил полковник Уйкам.

Правоохранители уже проверили и пхукетские больницы. В одной из них им подтвердили, что двое иностранцев действительно приходили на прием, но лишь чтобы сделать анализы.

«Phuket International Hospital сообщил, что господин Майкл и господин Джеральд были у них 5 января для проведения анализа крови. По всей видимости, у господина Джеральда также была небольшая рана на правой руке», – рассказал он.

В полиции надеются, что пролить свет на историю сможет посольство Великобритании в Таиланде. В публикации BelfastLive утверждается, что мужчины связывались с дипломатическим ведомством после нападения.

«Мы обратились в британское посольство с запросом о том, соответствует ли сообщение СМИ действительности или нет. Сейчас мы ждем их официального ответа», – заявил полковник Уйкам.

«Мы проводим расследование и будет продолжать, пока не выясним правду», – добавил он.

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