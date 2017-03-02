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Полиция проверяет личность британца, обокравшего дом в Банг-Тао

Запросы на проверку информации о Чарли Мачине направлены в Иммиграционное бюро, Интерпол и центральный штаб тайской полиции.

Таньялак Сакут

2 Марта 2017 09:38:07

Чарли Мачин во время обыска. Фото: Татьяна Мотора
Чарли Мачин во время обыска. Фото: Татьяна Мотора

Полиция Чернг-Талей подтвердила «Новостям Пхукета», что в отношении мужчины, задержанного 23 февраля за кражу из дома русско-белорусской пары, начата проверка личности (подробнее читайте здесь).

При задержании у подозреваемого был обнаружен британский паспорт на имя Чарли Мачина. При этом человек с такими именем и фамилией в 2015 году разыскивался за квартирную кражу. Впрочем, у полиции нет уверенности, что Чарли Мачин – реальное имя преступника.

«После задержания Мачина 23 февраля его друг заявил нам, что тот не имел работы, поэтому мы хотим знать его криминальную историю», – заявил подполковник полиции Чернг-Талей Сакон Крайнара.

На вопрос о том, подозревается ли Мачин в причастности к другим кражам на острове, подполковник заявил, что с уверенностью ответить не может.

«Я не знаю. Полицейские участки острова работают отдельно друг от друга, поэтому пока что я не могу сказать, замешан ли он в других преступлениях. Именно поэтому нам нужно больше информации от Королевской полиции Таиланда», – объяснил Сакон Крайнара.

По словам офицера, сейчас он ожидает данных от Иммиграционного ведомства, тайского бюро Интерпола и центрального штаба тайской полиции. Мачин по-прежнему находится под стражей в изоляторе пхукетской тюрьмы.

В базе лиц, разыскиваемых Интерполом, человек по имени Чарли Мачин не значится.

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