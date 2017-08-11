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Полиция провела рейд в ресторане, угощавшем гостей кобрами и черепахами

Полиция Бангкока задержала супервайзера и шестерых сотрудников ресторана, подавшего блюда из экзотических животных.

Новости Пхукета

11 Августа 2017 11:39:37

Фото: Khao Sod
Фото: Khao Sod

Вечером 9 августа полиция Бангкока и сотрудники природоохранных ведомств нанесла визит в ресторан Luang To To в столичном районе Ванг-Тхонг-Ланг для проверки сообщений о том, что заведение подает блюда из редких и охраняемых представителей фауны.

Как сообщил газете Khao Sod заместитель главы туристической полиции Антчайон Крайтхонг, в ходе досмотра полиция обнаружила двух разделанных кобр, готовых к подаче, а также тушу панголина, более двух десятков черепах, четыре большеглазых полозов (азиатских крысиных змей) и еще одну живую кобру. Также полиция нашла несколько объемных бутылей со змеиной настойкой.

Полковник Крайтхонг пояснил, что некоторые из найденных животных относятся к охраняемых видам, в частности, черепахи и крысиная змея. Кобры тайским законодательством не охраняются, но «ловить их запрещено», добавил офицер.

В ходе операции был задержан 66-летний супервайзер ресторана Чаму Сэ-Йи и шестеро его сотрудников. Khao Sod не уточняет, какие обвинения им были предъявлены. Впрочем, только за контрабанду редких видов животных тайское законодательство предусматривает до четырех лет тюрьмы.

На допросе Чаму Сэ-Йи рассказал, что заведение было открыто почти восемь лет назад, а большинство посетителей составляли китайские туристы. В публикации Khao Sod не указывается, будет ли ресторан закрыт или сможет продолжить работу, перейдя на более традиционную кухню.

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