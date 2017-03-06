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Полиция продолжает поиск пропавшей на острове Тао россиянки

Полицейские уже опросили членов дайверского сообщества и начали проверку записей с камер видеонаблюдения.

Новости Пхукета

6 Марта 2017 09:14:34

У полиции Сураттхани появились первые зацепки в деле об исчезновении 23-летней россиянки Валентины Новоженовой, которую в последний раз видели 15 февраля. С того момента туристка на связь не выходила.

«15 февраля 2017 года планировала переехать с острова Тао на остров Самуи и после этого не выходит на связь. Рост 170 см, телосложение худощавое. Волосы темно-русые, чуть ниже плеч. Носит очки в черной оправе, может ходить с зеленым туристическим рюкзаком. Есть татуировка на левом запястье в виде буквы V (рисунок на фото). Может перемещаться автостопом и жить в палатке, занимается фридайвингом (ныряет без акваланга)», – написала на странице Валентины в Facebook ее подруга Вика Зубкова. Также было подано заявление в полицию о пропаже человека.

Как пишет Bangkok Post, полицейские уже нашли свидетеля, который видел Валентину. Им оказался некий Александр, также увлекающийся фридайвингом. Изучив номер россиянки в отеле правоохранители обнаружили, что некоторые из ее вещей в помещении отсутствуют, а именно грузовой пояс для дайвинга, латы, очки и полотенце. В настоящий момент полиция и волонтеры изучают побережье в районе популярных сайтов для фридайвинга. Если с женщиной что-то случилось во время погружения, то полотенце на берегу может указать на это.

Кроме того, полиция установила, что незадолго до исчезновения женщина через мессенджер Line обращалась к врачу с жалобой на приступы немотивированного страха, и специалист рекомендовал ей получить квалифицированную помощь как можно скорее.

Глава полиции Суртаттхани генерал-майор Апичарт Бунсрирот заявил, что его сотрудники и волонтеры уже опросили представителей 11 центров дайвинга и операторов дайверских судов, но никаких зацепок от них не получили.

«Полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения, сделанные с 18:00 среды, 15 февраля. Но пока мы ее нигде не видели, так что не можем подтвердить, жива ли она», – заявил генерал Бунсрирот.

 

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