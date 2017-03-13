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Полиция пресекла попытку ввоза 900 кг кратома на Пхукет

В ходе проверки транспорта на КПП Та-Чат-Чай сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотиков, предназначавшуюся для распространения на Пхукете.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Марта 2017 14:06:58

О перехвате 900 кг листьев кратома журналистам рассказал суперинтендант участка Та-Чат-Чай полковник Правит Суттхируанг-Арун.

«В течение всей этой недели мы проводили расширенный досмотр транспортных средств на предмет контрабанды», – пояснил офицер.

Одним из автомобилей, остановленных для досмотра, стал белый пикап с крытым кузовом, за рулем которого находится 35-летний Сумет Лахмуд из Садао. В ходе досмотра полицейские обнаружили, что кузов был забит мешками с листьями кратома.

По словам Сумета Лахмуда, наркотики были приобретены им в Садао по цене в 250 бат за килограмм. Мужчина намеревался продать всю партию некому гражданину Мьянмы по имени Яо, проживающему в Паклоке. Тот должен был приобрести груз по 500 бат за кг. В настоящий момент полиция ищет бирманца, которому предназначались наркотики.

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