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Полиция прекратила поиск иностранцев, «одолживших» чужой скутер в Патонге

В правоохранительных органах заявили, что найти иностранцев не удалось, но скутер уже возвращен владельцу.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Января 2017 08:28:53

Фото: Полиция Патонга
Фото: Полиция Патонга

Полиция Патонга получила сообщение о краже скутера вечером 4 января. Позвонивший в участок местный житель Анан Детруанг рассказал, что оставил транспортное средство перед своей парикмахерской и отправился внутрь, а когда вернулся назад – байка на месте уже не было.

Проверив запись с камер видеонаблюдения, Анан увидел, как к скутеру подходят двое иностранцев, после чего один из них спокойно садится на байк и уезжает, поскольку владелец оставил ключи в замке зажигания.

Кража скутер произошла в районе 21:40 вечера, а через непродолжительное время полиция обнаружила транспортное средство. Байк был припаркован рядом с полицейской будкой на Phra Metta Rd.

«Я заблокировал руль скутера, чтобы его никто не угнал еще раз, а затем связался с мистером Ананом, чтобы он забрал байк», – рассказал полковник полиции Патонга Сомсак Тхонгклиенг.

По словам полковника, полиции удалось отследить передвижения иностранцев сразу после похищения скутера, но затем след потерялся.

«Эти двое нарушили закон, но мистеру Анану повезло получить скутер назад», – заключил полковник Тхонгклиенг.

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