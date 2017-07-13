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Полиция предъявила обвинения после гибели туриста на парасейле

После гибели 70-летнего австралийца, сорвавшегося с парасейла, обвинения предъявлены двум работникам аттракциона.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Июля 2017 12:34:18

Как сообщалось ранее, в среду, 12 июля, гражданин Австралии погиб на пляже Ката, сорвавшись с парасейла и рухнув в воду с многометровой высоты. Спасти жизнь 70-летнего Роджера Джона Хасси врачам не удалось. Полученные туристом травмы оказались несовместимы с жизнью.

После инцидента полиция допросила двух работников аттракциона: управлявшего катером Монтьина Джанданга и находившегося непосредственно на парасейле с туристом Рунгрота Ракчипа.

Как подтвердили в полиции Карона, страховочная подвеска парасейла в настоящий момент находится в участке. Следователи полагают, что турист мог сам случайно расстегнуть карабины.

«Рунгрот рассказал нам, что перед подъемом в воздух он объяснил австралийцу, что надо держаться за среднюю [тканевую] часть «клипс» правильным образом. Когда парасейл взлетел, австралиец отпустил клипсы и развел руки в сторону. Затем он снова ухватился за клипсы, но подвеска отстегнулась, и он упал. Мы полагаем, что турист неправильно взялся за «клипсы» во второй раз, что и привело к падению», – рассказал проводивший допрос лейтенант Сувисит Кирирак.

«Монтьину и Рунгроту были предъявлены обвинения в халатности, повлекшей за собой смерть человека. Они не стали отрицать обвинения», – добавил он.

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