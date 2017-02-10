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Полиция подтвердила запрет на продажу алкоголя 11 февраля

Шеф пхукетской полиции генера-майор Тирапхон Тхипджарон подтвердил «Новостям Пхукета», что продажа спиртных напитков будет запрещена в субботу, 11 февраля, в связи с буддистским праздником Макха Буча.

Новости Пхукета

10 Февраля 2017 09:39:18

Шеф пхукетской полиции генера-майор Тирапхон Тхипджарон.
Шеф пхукетской полиции генера-майор Тирапхон Тхипджарон.

Торговля алкоголем будет запрещена с полуночи пятницы до полуночи субботы. В воскресенье и понедельник спиртные напитки будут продаваться в обычном порядке.

«Пожалуйста, обратите внимание, что запрет не распространяется на дополнительный выходной в понедельник. Правила продажи алкоголя в этот день будут обычными», – заявил «Новостям Пхукета» генерал Тхипджарон.

Глава пхукетской полиции напомнил, что нарушителям запрета на продажу спиртного грозит наказание вплоть до реального тюремного срока.

«В соответствие со статьей 39 Закона о контроле за оборотом алкоголя (Alcohol Control Act), наказание – до шести месяцев тюрьмы и/или штраф до 10 тыс. бат. Сообщить о факте нарушения можно по телефонам 191 и 1599. Обе горячие линии круглосуточные», – отметил генерал Тхипджарон.

В этом году кабинет министров Таиланда запретил продажу алкоголя в дни следующих религиозных праздников: Макха Буча, Асанха Буча, Висакха Буча, Кхао Панса и Ванг Орг Панса. Запрет распространяется на всю территорию страны, кроме зон беспошлинной торговли в международных аэропортах.

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