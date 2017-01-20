Полиция подтвердила смерть россиянки, сбитой мотоциклистом на Пхукете

Врачи не смогли спасти жизнь 29-летней Людмилы Грязновой, сбитой мотоциклистом в Кароне в пятницу, 13 января.

20 Января 2017 13:15:34

Место происшествия на Google Street View. Фото: Google

Полиция Карона получила сообщение о ДТП на Patak Rd. около 22:00 пятницы, 13 января. Прибившие на место спасатели и полиция обнаружили женщину, лежащую на асфальте без сознания. Пострадавшая была доставлена в больницу Vachira Hopital, где медики в течение трех дней боролись за ее жизнь. В понедельник, 16 января, врачи констатировали смерть россиянки, подтвердил «Новостям Пхукета» полковник полиции Карона Вирают Тхасирисукворакун.

«Родственники уже организовали транспортировку тела в Россию», – добавил офицер.

По словам очевидцев, женщина переходила дорогу в районе ресторана Onn Lee, когда ее сбил мотоцикл с гражданином Таиланда за рулем. Водителю транспортного средства, 41-летнему Сомсаку Ном-Муангу, предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой гибель человека.