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Полиция подавила беспорядки в тюрьме для несовершеннолетних на Пхукете

В исправительном заведении для несовершеннолетних произошел бунт, после того, как четверых «лидеров» заключенных перевели во взрослую тюрьму за драку.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Июня 2017 17:46:45

Сотрудники центра для несовершеннолетних правонарушителей вызвали подмогу около 16:00 вторника, 20 июня, после того как группа молодых людей устроила погром из-за перевода во взрослую тюрьму четверых своих лидеров, ранее устроивших драку с другими заключенными.

Прибывшие в центр сотрудники полиции Пхукет-Тауна и охранники провинциальной тюрьмы нормализовали ситуацию в течение получаса. За это время в центре были разбиты несколько окон, повреждены предметы внутренней обстановки в помещении, выделенном для сна заключенных.

Как пояснил заместитель начальника полиции Пхукет-Тауна подполковник Никорн Чутхонг, участие в бунте приняли 12 юношей. Все они после беспорядков также были временно переведены во взрослую тюрьму. По словам офицера, излишнего применения силы при подавлении бунта удалось избежать.

Подполковник Чутхонг назвал две возможные причины, подтолкнувшие несовершеннолетних правонарушителей к бунту. Первая из них – упомянутый выше перевод во взрослую тюрьму четверых молодых людей, пользовавшихся в центре авторитетом. Они были временно перемещены туда после драки с другими заключенными.

«Они хотели возвращения своих лидеров назад», – заявил подполковник Чутхонг.

Вторая возможная причина – недовольство части заключенных тем, что им, в отличие от других, им не удалось разжиться сигаретами во время поездки несовершеннолетних правонарушителей на остров Лон.

«В середине июня, 14-16 числа, для юношей и семи девушек была организована поездка на остров Лон. Они попытались выпросить у местных жителей сигарет, но получилось это не у всех, что разозлило некоторых из них. Впрочем, расследование происшествия еще не завершено», – заявил подполковник Ником.

Офицер не уточнил насколько законным является перевод – пусть и временный – несовершеннолетних правонарушителей в тюрьму для взрослых преступников.

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