Полиция предупреждает, что с 5 апреля пристегиваться в Таиланде должны и водители, и пассажиры

Транспортная полиция Пхукета начала работу с не пристегивающимися водителями и пассажирами, после того как соответствующий закон вступил в силу 5 апреля.

6 Апреля 2017 16:30:44

Власти Таиланда разрешили жителям страны кататься в кузовах пикапов на Сонгкран, но одновременно обязали всех водителей и пассажиров пристегиваться.

«Вчера, 5 апреля, был первый день действия нового закона о необходимости пристегиваться в транспорте на Пхукете и во всем Таиланде», – заявил заместитель начальника транспортной полиции Пхукет-Тауна подполковник Джирават Лэмсуван, имея в виду распоряжение главы правительства о том, что теперь в Таиланде обязательно должны пристегиваться и водители транспортных средств, и все их пассажиры. Водители были обязаны пристегиваться и до этого.

Пока что полиции Пхукета рекомендовано не сразу выписывать штраф, а сперва ограничиваться предупреждением.

«Впрочем, решение о том, выписывать штраф [непристегнутому пассажиру] или нет, остается за сотрудником полиции», – добавил подполковник Лэмсуван.

Штраф для пассажира, по его словам, такой же, как и для водителя – не более 500 бат.

«Действие закона не распространяется на водителей и пассажиров транспортных средств, зарегистрированных до 1994 года, поскольку до этого момента не требовалось в обязательном порядке оснащать пристяжными ремнями задние сидения транспорта», – добавил офицер.