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Полиция Пхукета предупреждает о скиммерах на острове

Правоохранители ищут скиммеров, жертвами которых на Пхукете стали не менее 16 человек.

Таньялак Сакут

15 Мая 2017 15:36:28

Как рассказал подполковник Ампонват Сангруанг из полиции Кату, за период с 11 мая его сотрудники получили заявления от 16 человек, ставших жертвами скиммеров на Пхукете. Суммы средств, незаконно снятых злоумышленниками с чужих счетов через банкоматы, варьируются от 900 бат до 63 тыс.

При этом 15 из 16 человек пользовались одним и тем же банкоматом Siam Commercial Bank у магазина 7-Eleven в районе рынка Siko Market в Кату (cм. карту). Еще одна карта была скомпрометирована в банкомате банка Kasikorn.

«Многие из потерпевших указали, что их средства исчезли вечером или ночью 10 мая», – пояснил подполковник Сангруанг, занимающий должность заместителя начальника полиции Кату.

По словам офицера, сейчас следователи проверяют записи с камер виденаблюдения у банкоматов. Кроме того, пхукетские правоохранители связались с коллегами из Садао. Там недавно жертвами скиммеров стали более 20 человек. Устройство для нелегального считывания информации с банковских карт было обнаружено на одном из банкоматов у пограничного перехода в Садао.

Подполковник Сангруанг полагает, что инциденты на Пхукете и у малайзийской границы могут быть связаны.

«Глава полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Теса Сиривато и шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапон Тхипджарон были проинформированы об инцидентах. Они отдали приказ продолжать расследование», – заключил подполковник.  
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