Полиция Пхукета перехватила партию наркотиков на 5 млн бат

В пятницу, 31 марта, правоохранительные органы задержали наркокурьера с крупной партией метафетамина.

3 Апреля 2017 12:37:03

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Об аресте 32-летнего Сомпхана Мимаунгнока было объявлено на пресс-конференции 1 апреля, причем рассказал о проведенной операции шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон.

По его словам, правоохранители получили от некого «источника» информацию о том, что крупная партия наркотиков должна в ближайшее время прибыть на Пхукет. По данным источника, доставку должен был осуществить упомянутый выше Сомпхан, который прибудет на остров ночным автобусом из Бангкока.

Информация полностью подтвердилась, и Сомпхан Мимаунгнок был задержан на втором автовокзале Пхукета (Bus Terminal 2). При себе у мужчины обнаружилось 7886 таблеток метамфетамина и 1 кг наркотика в кристаллической форме на сумму около 5 млн бат.

Курьер признался, что товар принадлежал ему и предназначался для распространения среди молодежи в Патонге.

В полиции полагают, что Сомпхан входил в крупную сеть наркоторговцев. На момент подготовки материала своих поставщиков он еще не назвал, но указал на двух местных членов сети, которые были задержаны.