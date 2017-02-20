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Полиция Пхукета перехватила крупную партию метамфетамина

Правоохранительные органы перехватили направлявшуюся на Пхукет партию из 1398 таблеток метамфетамина.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Февраля 2017 09:16:23

По словам подполковника Тхавата Тансакуна, груз был перехвачен в ходе выборочной проверки транспорта на КПП Та-Чат-Чай вечером 17 февраля. Наркокурьер направлялся на остров автобусом из провинции Нараттхиват, находящейся на тайско-малазийской границе.

«Официальные лица случайным образом выбирают для проверки транспорт, въезжающий на Пхукет. Один из пассажиров проверенного таким образом автобуса – 26-летний Аписи Я – вел себя подозрительно, поэтому мы попросили его выйти из автобуса и провели досмотр», – рассказал подполковник Тансакун.

Наркокурьер будет привлечен к уголовной ответственности за хранение наркотических средств первой категории с целью продажи, добавил подполковник.

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