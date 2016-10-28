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Полиция Пхукета начала масштабную антикриминальную кампанию

В преддверии высокого туристического сезона региональное руководство полиции объявило об усилении на Пхукете борьбы с наркоторговлей и другой криминальной деятельностью.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Октября 2016 10:02:34

Шеф полиции Таланга полковник Сомпонг Тхирапарпакун и заместитель главы полиции по 8 региону генерал-лейтенант Чалит Тхинтхани.
Шеф полиции Таланга полковник Сомпонг Тхирапарпакун и заместитель главы полиции по 8 региону генерал-лейтенант Чалит Тхинтхани.

Более 150 сотрудников полиции собрались в четверг, 27 октября, на КПП Та-Чат-Чай, где заместитель главы полиции по 8 региону генерал-лейтенант Чалит Тхинтхани и шеф полиции Таланга полковник Сомпонг Тхирапарпакун объявили о начале масштабной кампании по борьбе с криминалом. Полиция Пхукета традиционно проводит подобные операции в преддверии высокого туристического сезона.

«Высокий сезон уже близко. В течение него множество гостей посетит остров и состоятся многочисленные мероприятия, так что высокий уровень безопасности в этот период обязателен», – заявил генерал Чалит Тхинтхани.

«Нам нужно быть бдительными, чтобы обеспечить максимальную безопасность туристов. Каждое из подразделений должно посвятить себя этому и всецело поддержать кампанию. Мы не должны пренебрегать своими обязанностями. Мы должны полностью выложиться на благо общественной безопасности», – добавил замглавы полиции по 8 региону, в который среди прочих провинций входит и Пхукет.

Полковник Сомпонг Тхирапарпакун, в свою очередь, подчеркнул, что распоряжение об усилении борьбы с криминалом – это приказ национального уровня.

«В это время года увеличивается не только количество туристов на Пхукете, но также уровень криминала, незаконных активностей и дорожно-транспортных происшестий», – добавил шеф полиции Таланга.

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