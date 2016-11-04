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Полиция Пхукета изъяла 48700 таблеток метамфетамина

Правоохранители задержали одного из предполагаемых наркоторговцев и ищут еще двоих.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Ноября 2016 16:00:26

Наркотики были обнаружены внутри лодки-лонгтейла, спрятанной в манграх на восточном побережье Пхукета.
Наркотики были обнаружены внутри лодки-лонгтейла, спрятанной в манграх на восточном побережье Пхукета.

В ходе антинаркотического рейда 3 ноября в Паклоке полиция Таланга задержала 21-летнюю Папхавади Уанкайд и изъяла крупную партию наркотиков. Улов оказался настолько весоммым, что с отчетом об операции на пресс-конференции выступил заместитель главы полиции по 8 региону генерал-лейтенант Чалит Тхинтхани. В общей сложности правоохранительные органы изъяли 48,7 тыс. таблеток метамфетамина.

По словам генерала, в во второй половине дня 3 ноября в полицию поступило сообщение о подозрительной деятельности, связанной с наркотиками, в мангровых зарослях у восточного побережья Пхукета.

«Нам сообщили, что наркоторговцы используют это место, чтобы прятать запрещенные препараты перед распространением», – пояснил генерал Тхинтхани.

В указанном месте полицейские действительно обнаружили трех человек, которые бросились бежать, как только увидели полицию. Оперативникам удалось задержать единственную девушку из троих: Папхавади Уанкайд. Двое других подозреваемых – некто Адисак Хомхуан и мужчина по прозвищу Пай – скрылись.

«Наркотики были обнаружены внутри лодки-лонгтейла, которая, по словам Папхавади, принадлежала Адисаку. Она заявила, что только следила за грузом, но продажей не занималась», – заявил генерал.

«Адисак уже находится в розыске. На его имя выдан ордер в связи с хранением наркотиков и оружия. Папхавади же в 2013 году привлекалась за хранение запрещенных препаратов 1 категории [к ней относится метамфетамин]», – добавил он.

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