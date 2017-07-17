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Полиция оштрафовала мототаксиста за мастурбацию на улице

Полицейские установили личность и оштрафовали водителя мототакси, прилюдно занимавшегося онанизмом на улицах Пхукет-Тауна.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Июля 2017 10:15:39

Поиски немолодого мототаксиста начались после того, как сразу несколько пользователей Facebook выложили в сеть видео с участием, как предполагалось, одного и того же мужчины.

На одной из записей мужчина в форменной жилетке не слезая с мотоцикла занимался онанизмом на обочине дороги у часовой башни в старом городе. Опубликовавшая видео женщина подчеркнула, что таксист намеренно делал так, чтобы она увидела, чем он занимается.

Второе видео с тем же таксистом было снято в Рассаде. По словам опубликовавшей ролик женщины, мужчина подъехал к ней на мотоцикле и спросил, «не нуждается ли она в его услугах». По ее словам, мужчина занимался онанизмом прямо на ходу, а в ходе разговора открыто продемонстрировал ей гениталии.

Оба ролика в соцсетях были опубликованы в пятницу, 14 июля, а уже на следующий день полиция подтвердила, что личность героя двух записей была установлена. В беседе с полицейскими 54-летний мототаксист признал, что на обоих видео запечатлен именно он. Свои действия он объяснил психическими проблемами. Полицейские оштрафовали таксиста на 3000 бат за непристойное поведение и рекомендовали обратиться к врачам.

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