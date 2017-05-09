Полиция оштрафовала испанца за секс на пляже на Самуи

Правоохранительные органы установили личность и оштрафовали одного из героев резонансного видео, на котором двое иностранцев занимались сексом на пляже на Самуи.

9 Мая 2017 17:19:55

Кадр из видео, выложенного в Facebook пользователем DR.K v.3.

Мужчина – 28-летний испанец Понс Кресто Арнау – признался, что на видео запечатлен действительно он и принес извинения. Кроме того, иностранца оштрафовали на 1000 бат за непристойное поведение в общественном месте, сообщает Coconut Bangkok со ссылкой на заявление полковника полиции Пиявата Чин-Уама.

«Он принес извинения, поскольку он знал, что то, что он делает, неприемлемо», – заявил полковник, добавив, что после уплаты штрафа иностранца отпустили.

Понс рассказал, что в момент происшествия был нетрезв, поскольку в течение всей предшествовавшей ночи распивал спиртное с россиянкой, с которой только что познакомился. Имени женщины, которая и стала героиней видео вместе с Понсом, испанец не назвал. Полиция также пока не установила ее личность.

Напомним, днем ранее схожий инцидент произошел на Пхукете, где два туриста из России были оштрафованы за секс в тук-туке. В ходе беседы с полицейскими пара заявила, что полового контакта между ними не было, однако оба признались в частичном обнажении в общественном месте и заплатили по 500 бат штрафа.