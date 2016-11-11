Полиция объяснила инцидент с гражданином Белоруссии в Таланге

У правоохранителей не имеется претензий к гражданину Белоруссии, который был доставлен в больницу 8 ноября на фоне странного поведения.

11 Ноября 2016 17:17:23

Врачи нашли Белова психически здоровым. Анализы крови на алкоголь и наркотики оказались отрицательными. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга сделала итоговое заявление по следам инцидента с гражданином Белоруссии Кириллом Беловым в Таланге.

Как сообщалось ранее, 34-летний Белов был госпитализирован 8 ноября, после того, как в голом виде убежал на каучуковую плантацию рядом с шоссе Thepkrassattri Rd., а затем был обнаружен там «в похожем на транс состоянии». Полиции удалось привести мужчину в чувство, после чего он был доставлен в больницу Thalang Hospital.

«Тем же вечером мужчину проверили на наркотики и алкоголь, и тексты дали отрицательный результат. Также доктора подтвердили, что он психически здоров», – заявил капитан полиции Таланга Норот Бунсири.

На вопрос о том, как Белов объяснил произошедшее, капитан Норот Бунсири заявил, что «тот был расстроен, что его паспорт оказался в Малайзии вместе с другим знакомым, который отправился на виза-ран в Пенанг без него». Других пояснений капитан Бунсири не предоставил.

Сейчас, по его словам, сам Белов также должен находиться в Малайзии.