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Полиция обещает изымать транспорт у пьяных водителей

На Пхукете начались «Семь дней опасности» на дорогах. В этом году усиленный контроль будет вестись с 29 декабря по 4 января включительно.

Юттават Лекмак

2 Января 2017 13:31:53

Полицейский с видеокамерой на пункте дорожного контроля в Кату. Фото: Таньялак Сакут
Полицейский с видеокамерой на пункте дорожного контроля в Кату. Фото: Таньялак Сакут

Полиция Пхукета намерена ужесточить борьбу с вождением в пьяном виде в новогодние праздники. В четверг, 29 декабря, на острове начались так называемые «Семь дней опасности» – период повышенной аварийности на дорогах в связи с празднованием Нового года. В течение недели на трассах острова будут организованы дополнительные пункты проверки на дорогах, к обеспечению безопасности дорожного движения будут привлечены не только полиция, но также волонтеры сил самообороны и сотрудники различных государственных служб.

Как и год назад, акцент будет сделан на борьбе с вождением в пьяном виде. В прошлые праздники Таиланд опробовал новый вид наказаний за подобное нарушение – временное изъятие транспортного средства и водительского удостоверения. На Пхукете, к примеру, за семь дней были изъяты 87 машин и мотоциклов. В этом году полиция обещает действовать еще жестче: вернуть транспорт и права водитель сможет не когда протрезвеет, а лишь по истечению «Семи дней опасности», то есть после 4 января. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Камон Осири.

«В ходе кампании мы будет изымать водительские удостоверения и транспортные средства у лиц, замеченных пьяными за рулем. И техника, и документы будут находиться в полицейском участке до окончания кампании», – подтвердил полковник. Арендованные транспортные средства будут изыматься наравне с другими. В полиции подчеркивают, что инициатива не должна создать проблем владельцам прокатов, сдающих машины и мотоциклы туристам.

«Владелец агентства или его представитель может забрать транспорт по истечению «Семи дней опасности». Однако при этом он должен принести договор на аренду машины или мотоцикла, чтобы получить технику назад», – рассказал полковник Камон Осири.

Ранее в этом году губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан объявил о начале новой кампании за трезвое вождение под лозунгом Drink Don’t Drive (Выпил – не садись за руль). Подробности кампании пока не озвучены, но полицейская инициатива по изъятию транспортных средств отвечает идеям губернатора.

В прошлом году в Таиланде были ужесточены наказания за вождение в пьяном виде. Для водителей до 24 лет действует правило «нулевого промилле», для лиц старше – 0,05%. Штрафы за превышение лимита на алкоголь в крови такие:

Вождение в пьяном виде: Приостановка действия водительских прав на шесть месяцев; штраф 5-20 тыс. бат и/или 1 год тюрьмы.

При наличии пострадавших: Приостановка действия водительских прав на срок до 1 года; штраф 20-100 тыс. бат; 1-5 лет тюрьмы.

При наличии серьезно пострадавших: Приостановка действия водительских прав на срок до 2 лет, штраф 40-120 тыс. бат; 2-6 лет тюрьмы.

При наличии погибших: Лишение водительских прав с возможным пожизненным запретом на их повторное получение (по решению суда), штраф 60-200 тыс. бат, 3-10 лет тюрьмы.

Напомним, в последнем докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Таиланд был назван второй страной в мире по смертности на дорогах (36,2 человека на 100 тыс. населения). При этом ВОЗ полагает, что реальная смертность вдвое выше официальных цифр, полученных от официальных лиц.

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