Полиция не будет изымать транспорт у пьяных водителей в Сонгкран

В отличие от предыдущих «Семи дней опасности», в этот раз полиция решила отказаться от изъятия у пьяных водителей транспорта на весь срок кампании.

12 Апреля 2017 09:49:08

Проверка водителей на алкоголь. Фото: Архив The Phuket News

В течение «Семи дней опасности» с 11 по 18 апреля полиция будет более активно проверять водителей на алкоголь, но от изъятия машин и мотоциклов было решено отказаться. Соответствующее заявление в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» сделал шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджрон.

«Я четко донес до своих сотрудников, что они должны жестко бороться с вождением в пьяном виде без каких-либо исключений», – заявил он.

«Но когда задержанный водитель протрезвеет, ему можно будет забрать свою машину или мотоцикл. Мы не будем их удерживать на все семь дней кампании», – добавил генерал.

Напомним, сейчас в Таиланде для водителей до 24 лет действует правило «нулевого промилле», для лиц старше лимит на алкоголь в крови – 0,05%. Наказание за вождение в пьяном виде следующее:

• Вождение в пьяном виде: Приостановка действия водительских прав на шесть месяцев; штраф 5-20 тыс. бат и/или 1 год тюрьмы.

• При наличии пострадавших: Приостановка действия водительских прав на срок до 1 года; штраф 20-100 тыс. бат; 1-5 лет тюрьмы.

• При наличии серьезно пострадавших: Приостановка действия водительских прав на срок до 2 лет, штраф 40-120 тыс. бат; 2-6 лет тюрьмы.

• При наличии погибших: Лишение водительских прав с возможным пожизненным запретом на их повторное получение (по решению суда), штраф 60-200 тыс. бат, 3-10 лет тюрьмы.