Click to download Tribute to His Majesty PDF

The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Полиция назвала причину пожара в строящемся отеле в Патонге

Расследование завершено, причиной возгорания в Beyond Patong Resort стало короткое замыкание.

Юттават Лекмак

17 Января 2017 10:00:19

«Наше расследование, которое включало криминалистическую экспертизу, установило, что пожар начался после короткого замыкания на нижнем уровне здания», – заявил «Новостям Пхукета» полковник полиции Патонга Витун Конгсукчай.

По словам офицера, некое электрическое оборудование было оставлено включенным в сеть, что и привело к короткому замыканию.

«К счастью, никто не пострадал», – добавил полковник.

Ущерб от пожара превысил 2 млн бат, однако все потери будут компенсированы страховой компанией.

В беседе с «Новостями Пхукета» глава Kata Group Прамукписит Ачариячай (именно его компания строит Beyond Patong Resort) заявил, что отель сейчас готов на 85%, а открытие состоится в июле этого года.

По его словам, ущерб от пожара был локальным, от огня пострадали лишь технические помещения на первом этаже

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Самолет разбился на авиашоу в городе Хат-Яй
Самолет разбился на авиашоу в городе Хат-Яй
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
В Таиланде изменена структура футбольных лиг
В Таиланде изменена структура футбольных лиг
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.