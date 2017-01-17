Полиция назвала причину пожара в строящемся отеле в Патонге

Расследование завершено, причиной возгорания в Beyond Patong Resort стало короткое замыкание.

17 Января 2017 10:00:19

«Наше расследование, которое включало криминалистическую экспертизу, установило, что пожар начался после короткого замыкания на нижнем уровне здания», – заявил «Новостям Пхукета» полковник полиции Патонга Витун Конгсукчай.

По словам офицера, некое электрическое оборудование было оставлено включенным в сеть, что и привело к короткому замыканию.

«К счастью, никто не пострадал», – добавил полковник.

Ущерб от пожара превысил 2 млн бат, однако все потери будут компенсированы страховой компанией.

В беседе с «Новостями Пхукета» глава Kata Group Прамукписит Ачариячай (именно его компания строит Beyond Patong Resort) заявил, что отель сейчас готов на 85%, а открытие состоится в июле этого года.

По его словам, ущерб от пожара был локальным, от огня пострадали лишь технические помещения на первом этаже