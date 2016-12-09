Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Полиция назвала имена россиян, погибших в аварии 6 декабря

Жертвами аварии стали 25-летний Евгений Островский и 26-летний Дмитрий Лихтин из Красноярска.

Новости Пхукета

9 Декабря 2016 09:50:45

Фото: Дараван Накнакхон
Фото: Дараван Накнакхон

Полиция Пхукета предъявила обвинения туристке из Южной Кореи Ли Хиеми, единственной выжившей участнице дорожной аварии, произошедшей на Chao Fa West Rd. ночью 6 декабря.

По версии, озвученной полиции, автомобиль кореянки вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся со скутером, на котором находились двое россиян. В результате ДТП погибли 25-летний Евгений Островский и 26-летний Дмитрий Лихтин из Красноярска.

«Госпоже Ли Хиеми предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой гибель людей», – подтвердил «Новостям Пхукета» лейтенант полиции Вичита Кхвансиринарт Тхайрат. По его словам, результаты теста на содержание алкоголя в крови кореянки будут получены в ближайший вторник.

В случае если женщину признают виновной, ей будет грозить до 10 лет тюрьмы и/или штраф в размере до 200 тыс. бат, подтвердил лейтенант Тхайрат.

Отметим, что ранее на этой неделе администрация Пхукета приняла решение начать новую кампанию по борьбе с вождением в пьяном виде. Всего на острове за январь-октябрь погибли в дорожных авариях 144 человека. Подробнее читайте здесь.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.