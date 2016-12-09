Полиция назвала имена россиян, погибших в аварии 6 декабря

Жертвами аварии стали 25-летний Евгений Островский и 26-летний Дмитрий Лихтин из Красноярска.

9 Декабря 2016 09:50:45

Фото: Дараван Накнакхон

Полиция Пхукета предъявила обвинения туристке из Южной Кореи Ли Хиеми, единственной выжившей участнице дорожной аварии, произошедшей на Chao Fa West Rd. ночью 6 декабря.

По версии, озвученной полиции, автомобиль кореянки вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся со скутером, на котором находились двое россиян. В результате ДТП погибли 25-летний Евгений Островский и 26-летний Дмитрий Лихтин из Красноярска.

«Госпоже Ли Хиеми предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой гибель людей», – подтвердил «Новостям Пхукета» лейтенант полиции Вичита Кхвансиринарт Тхайрат. По его словам, результаты теста на содержание алкоголя в крови кореянки будут получены в ближайший вторник.

В случае если женщину признают виновной, ей будет грозить до 10 лет тюрьмы и/или штраф в размере до 200 тыс. бат, подтвердил лейтенант Тхайрат.

Отметим, что ранее на этой неделе администрация Пхукета приняла решение начать новую кампанию по борьбе с вождением в пьяном виде. Всего на острове за январь-октябрь погибли в дорожных авариях 144 человека. Подробнее читайте здесь.