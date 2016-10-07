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Полиция накрыла сеть торговцев наркотиками на Пхукете

К настоящему моменту задержаны три человека, изъяты 70 тыс. таблеток метамфетамина и около 500 грамм кристаллов. Полиция ищет очередного поставщика в цепочке, известно только как Мистер Чэн.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Октября 2016 17:06:33

Оперативные мероприятия в отношении сети наркоторговцев начались с задержан некого Тхану Майди. Полицейские обнаружили у мужчины при себе метамфетамин и приступили к допросу. В итоге задержанный назвал имя своего поставщика – Соммарда Пхуми из Чалонга.

Вечером 5 октября полиция задержала Соммарда и изъяла у него 890 таблеток метамфетамина и 3,62 грамма наркотика в кристаллической форме. Как и Тхану Майди, дилер выразил готовность сотрудничать со следствием и указал на своего собственного поставщика, Муктада Бунпрасопа. У того была изъята еще более крупная партия запрещенных препаратов – 700 таблеток метамфетамина и 345,86 граммов кристаллов. Также у мужчины изъяли компактный револьверы и более 80 патронов.

На допросе Муктад указал на следующего человека в цепочке, которого знал под именем Мистер Чэн. Муктад рассказал, что связывался с поставщиком по телефону, а наркотики ему доставляла женщина.

Под контролем полиции задержанный позвонил Чэну и заказал очередную партию метамфетамина. Слова наркоторговца подтвердились, и товар действительно привезла женщина – Чонлада Мусен. При передаче наркотиков ее задержали, а в ходе обыска по месту проживания Чонлады были изъяты сразу 64 тыс. таблеток метамфетамина и 276,16 граммов кристаллов.

Всем задержанным будут предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотиков с целью продажи, а Муктаду также предъявят обвинения в хранении оружия. В настоящий момент полиция пытается установить личность Мистера Чэна, с которым связывался Муктад.

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